Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Pamukova emniyetinden eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde polis ekipleri, kritik noktalarda eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 19:53 Güncelleme: 04.11.2024 - 19:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pamukova emniyetinden eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde polis ekipleri, kritik noktalarda eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güven ortamını sağlamak için asayiş ve trafik denetimlerini sürdürüyor.

        İlçenin kritik noktalarında eş zamanlı uygulama yapan ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle 210 kişiyi sorguladı.

        Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde ise 101 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 5 sürücüye idari para cezası uygulandı.

        Öte yandan son bir ayda binlerce kişinin sorgulandığı asayiş denetimlerinde, 5 kişiye "uyuşturucu", 5 kişiye "silah ve kesici alet bulundurma" suçlarından işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel: Halkın iradesiyle inatlaşılmaz
        Özel: Halkın iradesiyle inatlaşılmaz
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
        Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
        UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
        UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
        4 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        4 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        ABD'den eski vekilin vize başvurusuna ret
        ABD'den eski vekilin vize başvurusuna ret
        Vahşet kurbanı Şirin acısı! Yine önlük yerine gelinlik!
        Vahşet kurbanı Şirin acısı! Yine önlük yerine gelinlik!
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Dünyanın en büyük kitapçısı: TikTok
        Dünyanın en büyük kitapçısı: TikTok
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Sakatlık kabusu!
        Sakatlık kabusu!
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"

        Benzer Haberler

        Serdivan'da "Sonsuzluğun Tedirginliği" tiyatro oyunu sahnelendi
        Serdivan'da "Sonsuzluğun Tedirginliği" tiyatro oyunu sahnelendi
        Sakarya Üniversitesi Mustafa Varank'a fahri doktora unvanı verecek
        Sakarya Üniversitesi Mustafa Varank'a fahri doktora unvanı verecek
        Sakarya'da hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
        Sakarya'da hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
        Sahte 'bungalov tatili' ilanları ile 300 kişiyi 15 milyon TL dolandırdılar
        Sahte 'bungalov tatili' ilanları ile 300 kişiyi 15 milyon TL dolandırdılar
        Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da "Aksa Çocuk Şenliği" düzenlendi
        Sakarya'da "Aksa Çocuk Şenliği" düzenlendi