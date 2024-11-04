Pamukova emniyetinden eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi

Öte yandan son bir ayda binlerce kişinin sorgulandığı asayiş denetimlerinde, 5 kişiye "uyuşturucu", 5 kişiye "silah ve kesici alet bulundurma" suçlarından işlem yapıldı.

Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde ise 101 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 5 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güven ortamını sağlamak için asayiş ve trafik denetimlerini sürdürüyor.

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