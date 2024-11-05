Serdivan'da "Sokaklar Dönüşüyor" projesinin açılışı yapıldı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde "Sokaklar Dönüşüyor" projesinin açılışı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Serdivan Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğünce Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi işbirliğiyle "Sokaklar Dönüşüyor" projesi hayata geçirildi.

Projenin açılışı dolayısıyla Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu önünde tören düzenlendi.

Burada konuşan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, projeyle sokakları geçiş alanı olmaktan çıkarıp sosyal hayatın merkezine koyduklarını belirterek, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenli ortamda oyun oynayabilecekleri ve vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturuyoruz. Renkli zemin boyamaları ve spor alanlarıyla mahallelerimiz daha canlı, daha sosyal yapıya kavuşuyor." ifadelerini kullandı.