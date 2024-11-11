Kaymakam Safitürk, şehadetinin 8'inci yılında memleketi Sakarya'da anıldı

Programa şehidin eşi Ayşegül, annesi Fatma Safitürk ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Burak Erken, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ve vatandaşlar katıldı.

Arifiye ilçesi Neviye Mahallesi'ndeki kabristanda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İl Müftüsü Mehmet Aşık, Safitürk ve tüm şehitler için dua etti.

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