Sakarya'da rastgele havaya ateş edilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde rastgele havaya ateş edilmesi sonucu 2'si kadın 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde rastgele havaya ateş edilmesi sonucu 2'si kadın 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Rüstempaşa Mahallesi kapalı pazar yeri yakınlarında rastgele ateş edilmesi sonucu bölgeden geçen 2 kişiye kurşun isabet etti.
Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan yabancı uyruklu R.M.Ş.H. (25) ve oğlu Y.R.A.A. (6) sağlık görevlilerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan ilçede ateşli silahla yaralanan Z.T. (21) aynı hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri her iki olayın failinin G.U. (21) olduğunu belirledi.
Polis ekiplerince yapılan operasyonda zanlı G.U. olayda kullandığı tabancayla yakalandı.
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