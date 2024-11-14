Sakarya'da rastgele havaya ateş edilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri her iki olayın failinin G.U. (21) olduğunu belirledi.

Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Rüstempaşa Mahallesi kapalı pazar yeri yakınlarında rastgele ateş edilmesi sonucu bölgeden geçen 2 kişiye kurşun isabet etti.

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