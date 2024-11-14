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        Sakarya'da rastgele havaya ateş edilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde rastgele havaya ateş edilmesi sonucu 2'si kadın 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 00:57 Güncelleme: 14.11.2024 - 00:57
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        Sakarya'da rastgele havaya ateş edilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde rastgele havaya ateş edilmesi sonucu 2'si kadın 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Rüstempaşa Mahallesi kapalı pazar yeri yakınlarında rastgele ateş edilmesi sonucu bölgeden geçen 2 kişiye kurşun isabet etti.

        Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olayda yaralanan yabancı uyruklu R.M.Ş.H. (25) ve oğlu Y.R.A.A. (6) sağlık görevlilerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan ilçede ateşli silahla yaralanan Z.T. (21) aynı hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri her iki olayın failinin G.U. (21) olduğunu belirledi.

        Polis ekiplerince yapılan operasyonda zanlı G.U. olayda kullandığı tabancayla yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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