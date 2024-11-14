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        Pamukova'da jandarma ekipleri, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde jandarma ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirme çalışma yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 13:10 Güncelleme: 14.11.2024 - 13:13
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        Pamukova'da jandarma ekipleri, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde jandarma ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirme çalışma yaptı.

        İl Jandarma Komutanlığı tarafından dolandırıcılığa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Demokrasi Meydanı'nda "Tadımız Kaçmasın" sloganıyla düzenlenen etkinlikte bilgilendirme stantları kuruldu, billboardlar aracılığıyla vatandaşlara dolandırıcılıkla ilgili uyarılarda bulunuldu.

        Jandarma personeli, dolandırıcılık konusunda hazırlanan bilgilendirme mektubu dağıttı. Yaklaşık 250 kişiye ulaşılan etkinlikte dolandırıcılık yöntemleri ve korunma yolları hakkında önemli bilgiler verildi.

        Ekipler, vatandaşları daha dikkatli olmaya ve şüpheli durumlarda yetkililere haber vermeye davet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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