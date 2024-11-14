Pamukova'da jandarma ekipleri, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı

Ekipler, vatandaşları daha dikkatli olmaya ve şüpheli durumlarda yetkililere haber vermeye davet etti.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından dolandırıcılığa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Demokrasi Meydanı'nda "Tadımız Kaçmasın" sloganıyla düzenlenen etkinlikte bilgilendirme stantları kuruldu, billboardlar aracılığıyla vatandaşlara dolandırıcılıkla ilgili uyarılarda bulunuldu.

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