Sakarya'da bariyerleri aşan otomobil tırın dorsesinde asılı kaldı
Sakarya'nın Erenler ilçesinde bariyerleri aşarak yan yola düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde bariyerleri aşarak yan yola düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kozluk Mahallesi D-100 kara yolu üzerinde seyreden M.G. (65) idaresindeki 27 AGM 44 plakalı otomobil, bariyerleri aşarak yan yolda park halinde duran tırın dorsesine çarptı. Otomobil arka bölümünden dorseye asılı kalırken, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.