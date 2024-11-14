Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sapanca Gölü'nün su seviyesi 30,05 metreye düştü

        Sapanca Gölü'nün su seviyesi 30,05 metreye geriledi, göl içinde bulunan kalıntılar gün yüzüne çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 17:33 Güncelleme: 14.11.2024 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sapanca Gölü'nün su seviyesi 30,05 metreye düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sapanca Gölü'nün su seviyesi 30,05 metreye geriledi, göl içinde bulunan kalıntılar gün yüzüne çıktı.

        Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle yazın yeteri kadar yağış düşmemesi, bilinçsiz sulama, kaçak kullanım ve diğer faktörlerin etkisiyle birçok ilde göl, baraj, nehir ve akarsu gibi su kaynaklarında kuraklık yaşandı.

        Kocaeli ve Sakarya'da 3 milyon insanın içme suyu ihtiyacını karşılayan ve Marmara Bölgesi'nin en büyük doğal kaynağı olan Sapanca Gölü de bu durumdan olumsuz etkilendi.

        Sapanca Gölü'nün her gün değişim gösteren su seviyesi, son 5 yılın en düşük kotlarına geldi.

        Ölçümlerde geçen hafta 30,13 metre ölçülen su seviyesi, bugün itibarıyla 8 santimetre azalarak 30,05 metreye geriledi.

        Yer yer kıyı kesimlerde suyun onlarca metre çekildiği Sapanca Gölü'nde, normal şartlarda su içerisinde kalan iskelelerin bulunduğu alanlarda su olmadığı gözlendi.

        Gölün Kartepe ilçesi Seka Kampı mevkisinde ise kıyıya yaklaşık 100 metre açıklıkta tarihi olduğu değerlendirilen kare şeklinde dizilmiş taş kalıntılar ortaya çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hayvanların oradan kaçtığını gördüm!"
        "Hayvanların oradan kaçtığını gördüm!"
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        14 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        14 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        "Avrupa kupası hedefimiz var!"
        "Avrupa kupası hedefimiz var!"
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Çocukluk hayali gerçek oldu: Evinde yaptığı uçakla uçtu
        Çocukluk hayali gerçek oldu: Evinde yaptığı uçakla uçtu
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        Marie Antoinette'i tahttan indirmişti! Rekor fiyat
        Marie Antoinette'i tahttan indirmişti! Rekor fiyat
        17 yaşındaki İnci derede ölü bulunmuştu! Ağabeyi konuştu!
        17 yaşındaki İnci derede ölü bulunmuştu! Ağabeyi konuştu!
        İstanbul Boğazı su altı kamerasıyla görüntülendi
        İstanbul Boğazı su altı kamerasıyla görüntülendi
        Yumurta neden kırıldı?
        Yumurta neden kırıldı?
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?

        Benzer Haberler

        Akademisyenler "kent belleği" projesiyle KKTC'nin yakın tarihini kayıt altı...
        Akademisyenler "kent belleği" projesiyle KKTC'nin yakın tarihini kayıt altı...
        Sakarya'da bariyerleri aşan otomobil tırın dorsesinde asılı kaldı
        Sakarya'da bariyerleri aşan otomobil tırın dorsesinde asılı kaldı
        Pamukova'da jandarma ekipleri, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı
        Pamukova'da jandarma ekipleri, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı
        Eşiyle karar verip açtığı bakkal dükkanını 37 yıldır işletiyor
        Eşiyle karar verip açtığı bakkal dükkanını 37 yıldır işletiyor
        Sakarya'da rastgele havaya ateş edilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
        Sakarya'da rastgele havaya ateş edilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
        Sapanca'da iki farklı olayda 2 kadın ile 1 çocuk tabancayla yaralandı; şüph...
        Sapanca'da iki farklı olayda 2 kadın ile 1 çocuk tabancayla yaralandı; şüph...