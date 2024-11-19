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        Sakarya'da nesli tehlike altındaki "pürtüklü semender" görüldü

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde endemik türler arasında bulunan nesli tehlike altındaki pürtüklü semendere rastlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 18:57 Güncelleme: 19.11.2024 - 18:57
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        Sakarya'da nesli tehlike altındaki "pürtüklü semender" görüldü
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde endemik türler arasında bulunan nesli tehlike altındaki pürtüklü semendere rastlandı.

        Ulu Cami Mahallesi'ndeki Yunus Paşa Çarşısı'nda esnaflık yapan Mine Cin, dükkanının önünü süpürdüğü esnada nesli tehlike altında olan pürtüklü semender gördü.

        Cin, bir süre incelediği hayvanın fotoğrafını çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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