Sakarya'da nesli tehlike altındaki "pürtüklü semender" görüldü
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde endemik türler arasında bulunan nesli tehlike altındaki pürtüklü semendere rastlandı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde endemik türler arasında bulunan nesli tehlike altındaki pürtüklü semendere rastlandı.
Ulu Cami Mahallesi'ndeki Yunus Paşa Çarşısı'nda esnaflık yapan Mine Cin, dükkanının önünü süpürdüğü esnada nesli tehlike altında olan pürtüklü semender gördü.
Cin, bir süre incelediği hayvanın fotoğrafını çekti.
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