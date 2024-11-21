Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Güney Kore Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Lee, Sakarya'da Kore gazisi yakınlarıyla buluştu

        Güney Kore Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee, Sakarya'da ikamet eden Kore gazisi yakınlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 14:48 Güncelleme: 21.11.2024 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güney Kore Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Lee, Sakarya'da Kore gazisi yakınlarıyla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Güney Kore Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee, Sakarya'da ikamet eden Kore gazisi yakınlarıyla bir araya geldi.

        Arifiye ilçesinde bir otelde düzenlenen yemekli buluşmada, Sakarya Muharip Gaziler Derneği üyeleri ile Hyundai Eurotem yetkilileri de yer aldı.

        Başkonsolos Lee, burada yaptığı konuşmada, fedakarlıklarından ve özverilerinden dolayı gazilere şükranlarını sundu.

        Kore Savaşı gazileri ve ailelerinin Türkiye ile Kore arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesinde büyük rol oynadığını vurgulayan Lee, "Kore halkı, asil gazilerin cesaret ve fedakarlıklarını asla unutmayacaktır." dedi.

        Lee, bundan sonra da gazilere yönelik etkinlikleri düzenlemeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

        Öte yandan Hyundai Eurotem yetkilileri, sosyal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Adapazarı ilçesine bağlı Taşkısığı Mahallesi Muhtarı Muharrem Bektaş ile işbirliği yaparak, geçen yıl vefat eden Kore Gazisi Hakkı Yakupoğlu'na mezarının yapımı için destek oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Havada karayeli bekleyiş
        Havada karayeli bekleyiş
        Bugün ve cuma günü için AFAD'dan kritik uyarı! 50 kent için alarm!
        Bugün ve cuma günü için AFAD'dan kritik uyarı! 50 kent için alarm!
        O yanardağda 1 yılda 7. patlama!
        O yanardağda 1 yılda 7. patlama!
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        Arkadaşıyla ava çıktı! Ördek için can verdi!
        Arkadaşıyla ava çıktı! Ördek için can verdi!
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı
        Ukrayna: Rusya ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni iddianame!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni iddianame!
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk

        Benzer Haberler

        Eski erkek arkadaşının öldürdüğü Şelale, toprağa verildi
        Eski erkek arkadaşının öldürdüğü Şelale, toprağa verildi
        Sakarya ve Kocaeli'de fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi
        Sakarya ve Kocaeli'de fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi
        Sakarya'da balıkçılar ekmeklerini tutkunu oldukları denizden çıkarıyor
        Sakarya'da balıkçılar ekmeklerini tutkunu oldukları denizden çıkarıyor
        Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davasında sanıkların yargı...
        Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davasında sanıkların yargı...
        Pamukova'da tıra çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Pamukova'da tıra çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Eski erkek arkadaşının tabancayla vurduğu Şelale öldü (4)
        Eski erkek arkadaşının tabancayla vurduğu Şelale öldü (4)