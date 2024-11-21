Güney Kore Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Lee, Sakarya'da Kore gazisi yakınlarıyla buluştu

Güney Kore Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee, Sakarya'da ikamet eden Kore gazisi yakınlarıyla bir araya geldi.

Arifiye ilçesinde bir otelde düzenlenen yemekli buluşmada, Sakarya Muharip Gaziler Derneği üyeleri ile Hyundai Eurotem yetkilileri de yer aldı.

Başkonsolos Lee, burada yaptığı konuşmada, fedakarlıklarından ve özverilerinden dolayı gazilere şükranlarını sundu.