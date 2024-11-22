Sakarya Valisi Doğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanının verilmesinin 96. yıl dönümü olduğunu belirtti.

Eğitimin, topluma ve insanlığa faydalı, ahlak ve erdem sahibi bireylerin yetişmesi için de vazgeçilmez bir unsur olduğuna işaret eden Doğan, öğretmenlerin irfan ordusunun neferleri olduğunu kaydetti.

Öğretmenlerin, devletin ve toplumun her dönemde baş tacı yapıldığını aktaran Doğan, milli ve manevi değerlerin yaşatılması ve yeni kuşaklara aktarılmasının öğretmenlerin aracılığıyla mümkün olduğunu vurguladı. Doğan, çağın gerektirdiği tüm nimetlerden yararlanmanın önemli olduğunu belirterek, iyi yetişmiş ve yetiştirilmiş insan gücüne ihtiyaç olduğunu, burada da yine eğitim faktörünün ön plana çıktığını bildirdi.

Mesajında öğretmenlere seslenen Doğan, "Geleceğimizin mimarları olarak, bu asil görev bilinciyle genç nesillerin vatan ve bayrak sevgisi ve milli şuur içeresinde, dünyayı iyi tanıyan, donanımlı, okumayı, öğrenmeyi, düşünmeyi ve araştırmayı ilke edinmiş, devletine ve milletine faydalı olmayı kendine ilk hedef olarak belirlemiş birer birey olarak yetişmeleri için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da canla başla çalışacağınıza ve ülkemizin hedeflerini gerçekleştirmesi ve çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkma ülküsüne ulaşması için bu kutlu yolda fedakarca yürümeye devam edeceğinize yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.