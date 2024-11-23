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        Sakarya'da fren arızası nedeniyle eve giren kamyonun sürücüsü yaralandı

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde freni arızalanan kamyonun eve girmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 16:16 Güncelleme: 23.11.2024 - 16:34
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        Sakarya'da fren arızası nedeniyle eve giren kamyonun sürücüsü yaralandı
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        Sakarya’nın Serdivan ilçesinde freni arızalanan kamyonun eve girmesi sonucu sürücü yaralandı.

        İ.T. idaresindeki 42 ASF 934 plakalı hafriyat kamyonu, 32 Evler Mahallesi'nde rampadan inerken fren arızası sonucu 2 katlı evin duvarını yıkarak içeri girdi.

        Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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