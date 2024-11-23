Sakarya'da fren arızası nedeniyle eve giren kamyonun sürücüsü yaralandı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde freni arızalanan kamyonun eve girmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde freni arızalanan kamyonun eve girmesi sonucu sürücü yaralandı.
İ.T. idaresindeki 42 ASF 934 plakalı hafriyat kamyonu, 32 Evler Mahallesi'nde rampadan inerken fren arızası sonucu 2 katlı evin duvarını yıkarak içeri girdi.
Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle evde hasar oluştu.
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