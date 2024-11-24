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        Sakarya'da olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçılar denize açılamadı

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar avlanamadı, dalga boyu yaklaşık 4 metreye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 16:11 Güncelleme: 24.11.2024 - 16:44
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        Sakarya'da olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçılar denize açılamadı
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar avlanamadı, dalga boyu yaklaşık 4 metreye ulaştı.

        Karadeniz'e kıyı ilçesi Kocaali'de balıkçılar, hızı saatte 28 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar ve 3,5 metre yüksekliğindeki dalgalar nedeniyle denize açılamadı. Balıkçılar, teknelerini limana demirledi.

        Bölgede etkisini sürdüren rüzgar, Melenazğı Limanı'ndaki mendireklere de zarar verdi.

        Açık denizdeki fırtına nedeniyle kıyıya yaklaşan martıların rüzgarın şiddetiyle uçmakta zorlandıkları görüldü.

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