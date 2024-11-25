Sakarya'da beyaz örtüyle kaplanan Keremali Dağı havadan görüntülendi

Hendek ilçesinin güneyi ve Akyazı ilçesinin doğusunda yer alan 1453 rakımlı Keremali Dağı'nda kar yağışı etkili oldu.

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