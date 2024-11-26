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        Sakarya'da karda mahsur kalan 182 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

        Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 182 kişi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 13:05 Güncelleme: 26.11.2024 - 13:24
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        Sakarya'da karda mahsur kalan 182 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı
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        Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 182 kişi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kentin yüksek kesimlerde iki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle yol ve yaylalarda mahsur kalanları kurtarmak için AFAD koordinesinde, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ekiplerinin desteğiyle çalışma yürütüldü.

        İki gün yoğun çaba harcayarak vatandaşların koordinatları doğrultusunda bölgelere ulaşan ekipler, Akyazı'da 111, Geyve'de 3, Hendek'te 24, Taraklı'da 29, Pamukova'da 9, Sapanca'da 5 ve Serdivan ilçesinde 1 kişiyi mahsur kaldıkları yerlerden kurtardı.

        Kurtarılan 182 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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