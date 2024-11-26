Hendek'te karla mücadele çalışmaları sürüyor

Hendek Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, yaptığı açıklamada, ekiplerin karla mücadele çalışmalarını özverili şekilde sürdürdüğünü belirtti.

Kar yağışının, bereketi ve güzelliğiyle ilçeye değer kattığına işaret eden Püsküllü, şunları kaydetti:

"Ancak günlük yaşamın aksamaması ve beyaz güzelliğin çileye dönüşmemesi için ekiplerimiz 7/24 sahada. Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren, tüm ekiplerimizle karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. İlçemizde günlük yaşamın aksamaması ve ulaşımın güvenli hale gelmesi adına özellikle ilçemizin yüksek kesimleri başta olmak üzere, şehir merkezimizde ve kırsal bölgelerde ekiplerimiz görev başında. Görev yapan tüm çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum."