Hendek'te karla mücadele çalışmaları sürüyor
Hendek Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Hendek Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, yaptığı açıklamada, ekiplerin karla mücadele çalışmalarını özverili şekilde sürdürdüğünü belirtti.
Kar yağışının, bereketi ve güzelliğiyle ilçeye değer kattığına işaret eden Püsküllü, şunları kaydetti:
"Ancak günlük yaşamın aksamaması ve beyaz güzelliğin çileye dönüşmemesi için ekiplerimiz 7/24 sahada. Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren, tüm ekiplerimizle karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. İlçemizde günlük yaşamın aksamaması ve ulaşımın güvenli hale gelmesi adına özellikle ilçemizin yüksek kesimleri başta olmak üzere, şehir merkezimizde ve kırsal bölgelerde ekiplerimiz görev başında. Görev yapan tüm çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum."
Kırsal mahallelerde kar yağışından etkilenen vatandaşların, Hendek Belediyesi Beyaz Masa İletişim Merkezi'ne ulaşarak destek talebinde bulunabilecekleri bildirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.