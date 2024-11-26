Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Hendek'te karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Hendek Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 15:17 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hendek'te karla mücadele çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hendek Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

        Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, yaptığı açıklamada, ekiplerin karla mücadele çalışmalarını özverili şekilde sürdürdüğünü belirtti.

        Kar yağışının, bereketi ve güzelliğiyle ilçeye değer kattığına işaret eden Püsküllü, şunları kaydetti:

        "Ancak günlük yaşamın aksamaması ve beyaz güzelliğin çileye dönüşmemesi için ekiplerimiz 7/24 sahada. Kar yağışının başladığı ilk andan itibaren, tüm ekiplerimizle karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. İlçemizde günlük yaşamın aksamaması ve ulaşımın güvenli hale gelmesi adına özellikle ilçemizin yüksek kesimleri başta olmak üzere, şehir merkezimizde ve kırsal bölgelerde ekiplerimiz görev başında. Görev yapan tüm çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum."

        Kırsal mahallelerde kar yağışından etkilenen vatandaşların, Hendek Belediyesi Beyaz Masa İletişim Merkezi'ne ulaşarak destek talebinde bulunabilecekleri bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        Tek rakibi PSG!
        Tek rakibi PSG!
        "Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşecek, düşmeye devam edecek"
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        Sular çekilince görünür oldu... Uzunluğu 172 metre
        Sular çekilince görünür oldu... Uzunluğu 172 metre
        Türkiye'nin en güzel doğal göllerindendi şimdi can çekişiyor
        Türkiye'nin en güzel doğal göllerindendi şimdi can çekişiyor
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Buffett servetini neden ailesine bırakmıyor?
        Buffett servetini neden ailesine bırakmıyor?
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"

        Benzer Haberler

        Son yağışlar kuraklığın etkisiyle su seviyesi azalan Sapanca Gölü'ne yaradı
        Son yağışlar kuraklığın etkisiyle su seviyesi azalan Sapanca Gölü'ne yaradı
        Sakarya'da karda mahsur kalan 182 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı
        Sakarya'da karda mahsur kalan 182 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı
        Sakarya'da üç katlı binanın çatısı yangında hasar gördü
        Sakarya'da üç katlı binanın çatısı yangında hasar gördü
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Kaynarca'da inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı
        Kaynarca'da inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı
        Ferizli ve Kaynarca'da Öğretmenler Günü kutlandı
        Ferizli ve Kaynarca'da Öğretmenler Günü kutlandı