Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden Veli Esen'in gerçekleştirdiği yüksek lisans tezinde, sosyal medyanın bireylerin siyasi katılımı ve oy verme davranışları üzerindeki etkileri incelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 15:24 Güncelleme: 28.11.2024 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'dan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden Veli Esen'in gerçekleştirdiği yüksek lisans tezinde, sosyal medyanın bireylerin siyasi katılımı ve oy verme davranışları üzerindeki etkileri incelendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in danışmanlığını yaptığı tez çalışmasında, sosyal medya platformlarının, siyasi kampanyaların önemli parçası haline geldiği ve genç seçmenler için birincil siyasi bilgi kaynağı olduğu ortaya kondu.

        Toplamda 367 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışma, sosyal medya kullanım sıklığı ile siyasi tutum ve katılım düzeyleri arasındaki bağlantıyı inceledi.

        Araştırma sonuçlarına göre sosyal medya, bireylerin siyasi bilgilere kolay erişimini sağlaması ve medeni tartışmalar için bir alan oluşturması yönüyle yanlış bilgi yayılımı ve siyasi kutuplaşmanın artışı gibi olumsuz etkilerinde dikkati çekti.

        Ankete dayalı araştırmada, sosyal medyanın genç seçmenlerin siyasi katılımını artırdığı görülürken, özellikle adayların seçmenlerle doğrudan iletişim kurma yeteneğinin bu platformlar aracılığıyla güçlendiği tespit edildi.

        Araştırmanın sonunda, sosyal medyanın seçmen davranışlarını yönlendirme gücü ve bu gücün daha verimli ve etik şekilde kullanılmasına yönelik stratejiler belirlendi. Siyasal partilerin, sosyal medyada daha sistematik ve ciddi yaklaşım benimsemeleri, geleneksel içerik türlerinin ötesine geçilmesi ve sosyal medya kullanıcılarının doğru bilgiye erişimini sağlamak ve yanlış bilgilendirmeyi önlemek için eğitim programlarının geliştirilmesi önerildi.

        - SUBÜ, Letonya Büyükelçiliğinin davetine katıldı

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Atalı, Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Gözde Sofuoğlu ve Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Burak Ağgül, Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Bahtijors Hasans'ın verdiği özel davete katıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin üniversiteleri arasındaki işbirliği fırsatlarını ele almak amacıyla düzenlenen davette, eğitim ve araştırma alanlarındaki işbirliği fırsatları, öğrenci ve akademik değişim programları, ortak projeler ve yenilikçi teknolojiler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

        Ankara'daki davette, Riga Teknik Üniversitesinden bir heyet de yer aldı.

        Dr. Öğretim Üyesi Atalı, Letonya'daki üniversitelerle yapılabilecek olası işbirlikleri için değerlendirme yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimizin uluslararası arenada deneyim kazanmaları ve küresel akademik ağlarla bağlantı kurmaları adına önemli adımlar atılabileceğini düşünüyoruz. Üniversiteler arasındaki işbirliğinin akademik ilerlemeyi hızlandıracağına ve öğrencilerimize yeni fırsatlar sunacağına inanıyoruz. Bu özel davet, üniversitemizin uluslararası alandaki birlikteliklerini pekiştiren bir fırsat oldu. Hedefimiz, ilerleyen süreçte Letonya ve diğer Avrupa ülkeleri ile daha fazla işbirliği geliştirmek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Uzman personelimiz bunun sahte olduğunu hemen anlıyor"
        "Uzman personelimiz bunun sahte olduğunu hemen anlıyor"
        İstanbul'da sahte döviz operasyonu!
        İstanbul'da sahte döviz operasyonu!
        İşte o sahte 100 dolar
        İşte o sahte 100 dolar
        TCMB ve TBB'den 'sahte döviz' açıklaması
        TCMB ve TBB'den 'sahte döviz' açıklaması
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
        Fenerbahçe, Prag deplasmanına çıkacak
        Fenerbahçe, Prag deplasmanına çıkacak
        Profesörü uzun namlulu silahlarla gasp ettiler!
        Profesörü uzun namlulu silahlarla gasp ettiler!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        7 yılda + 5 oldular
        7 yılda + 5 oldular
        Kanser olan annesini döverek öldürdü!
        Kanser olan annesini döverek öldürdü!
        35 bin yıllık... Kusursuz şekilde korunmuş!
        35 bin yıllık... Kusursuz şekilde korunmuş!
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Icardi'nin avukatından 'aşk' açıklaması
        Icardi'nin avukatından 'aşk' açıklaması

        Benzer Haberler

        Karatede ilk kez uluslararası arenada yarışacak Ebrar'ın hedefi milli sporc...
        Karatede ilk kez uluslararası arenada yarışacak Ebrar'ın hedefi milli sporc...
        Serdivan Belediyesi anaokulu ve ilkokul öğrencilerini tiyatroyla buluşturac...
        Serdivan Belediyesi anaokulu ve ilkokul öğrencilerini tiyatroyla buluşturac...
        Arkadaşı tarafından avda kazara vuruldu; 5 gün sonra öldü
        Arkadaşı tarafından avda kazara vuruldu; 5 gün sonra öldü
        Sakarya'da öğretim görevlisi, eski öğrencisine karşı "ahlaka aykırı davrand...
        Sakarya'da öğretim görevlisi, eski öğrencisine karşı "ahlaka aykırı davrand...
        Sakaryaspor, Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sakaryaspor, Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sakarya'da kadın ve çocuklara yönelik spor eğitimleri düzenlenecek
        Sakarya'da kadın ve çocuklara yönelik spor eğitimleri düzenlenecek