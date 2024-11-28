Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Toplantısı'nda gençlerle buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, gençlere çok çalışmalarını, her alanda kendilerini yetiştirmelerini tavsiye etti.

Gençlerin zamanlarını çok iyi değerlendirmeleri gerektiğini belirten Alemdar, "Okuyan, düşünen, sorgulayan bireyler olarak güncel meseleleri takip etmelisiniz. Daha adil ve eşit dünya ancak şuurlu gençlerin varlığı, gücü ve bilgisiyle mümkün olacak." ifadelerini kullandı.

Alemdar, demokrasilerde hizmet üretmenin yolunun siyasetten geçtiğini vurgulayarak, "Hamdolsun milletimize, memleketimize hizmet etmek için çalışıyoruz. Sizlerin de bu anlamda ülkemizi daha iyi yarınlara hazırlamak için siyasette yer almanız ve ortak iyiye ulaşmak için gayret etmeniz gerekiyor. Bu sebeple çok çalışmak ve üretmek durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün de Alemdar'a teşekkür etti. - Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Beylikdüzü'ne konuk olacak Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Beylikdüzü Basketbol İhtisas ile karşılaşacak. Yarın Öğretmen Fedai Altun Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak.

- Serdivan'da çocuklara çevre bilinci eğitimi Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre bilincini artırmak ve hayvan sevgisini aşılamak amacıyla ilçedeki tüm okullarda eğitim projesi başlattı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre mühendisi Sinem Çakır Köseoğlu ve veteriner Sena Nur Demir tarafından verilen eğitimlerde, sıfır atık, çevre bilinci ve sokak hayvanlarıyla ortak yaşam gibi konular ele alındı.

Eğitimlerde gürültü, hava, toprak, görüntü ve su kirliliği gibi çevresel sorunlara dikkat çekildi. Uzmanlar, atık yönetiminin önemini ve çevre kirliliğinin olası sonuçlarını çocuklara uygun dille anlatarak, bireysel olarak neler yapabileceklerini belirtti. Ayrıca, hayvan sevgisi ve hayvanları koruma bilincini aşılamak amacıyla yapılan sunumlarda, hayvanların hayattaki önemi ve korunmalarına yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.