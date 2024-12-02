Sakarya'da yalnız yaşayan 65 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Hastane Mahallesi 6015 Sokak'ta oturan Mahmut Ünlütürk'ten haber alamayan annesi, oğlunun yalnız yaşadığı eve gitti.
Oğlunu evde hareketsiz bulan annenin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde öldüğü anlaşılan Ünlütürk'ün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsüne kaldırıldı.
Ünlütürk'ün kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.
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