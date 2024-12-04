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        Sakarya'da dolandırıcılık suçundan aranan zanlı yakalandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde dolandırıcılık suçundan 4 yıldır aranan zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 17:44 Güncelleme: 04.12.2024 - 17:44
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        Sakarya'da dolandırıcılık suçundan aranan zanlı yakalandı
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde dolandırıcılık suçundan 4 yıldır aranan zanlı yakalandı.

        Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada, dolandırıcılık suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan G.Y (34), düzenlenen operasyonla Aziziye Mahallesi'nde yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Y, cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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