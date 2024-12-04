Sakarya'da dolandırıcılık suçundan aranan zanlı yakalandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde dolandırıcılık suçundan 4 yıldır aranan zanlı yakalandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde dolandırıcılık suçundan 4 yıldır aranan zanlı yakalandı.
Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada, dolandırıcılık suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan G.Y (34), düzenlenen operasyonla Aziziye Mahallesi'nde yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Y, cezaevine gönderildi.
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