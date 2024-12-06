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        Sakarya'da öğrenciler Gazzeli akranlarına destek etkinliği düzenledi

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ortaokul öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Gazze'deki akranlarına destek amacıyla etkinlik gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 15:35 Güncelleme: 06.12.2024 - 16:10
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        Sakarya'da öğrenciler Gazzeli akranlarına destek etkinliği düzenledi
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ortaokul öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Gazze'deki akranlarına destek amacıyla etkinlik gerçekleştirdi.

        Kocaali İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, 10 Aralık İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, "Hanzala" adlı karikatür karakterinin yer aldığı karton pankarta "Dünyadaki en sağır edici ses acı çeken bir mazlumun suskunluğudur" yazdı.

        Kız öğrencilerden oluşan 34 kişilik grup, bildiri okuduktan sonra oluşturdukları görselin yanında Türk ve Filistin bayrağı açtı.

        - "Bütün mazlum coğrafyalarda yapılan zulme dikkati çekmek istedik"

        Okul müdürü Fuat Özgen, bütün mazlum coğrafyalarda yapılan zulme öğrenci ve öğretmenlerle dikkati çekmek istediklerini söyledi.

        Özellikle Gazze'de zulüm görenler için bir ses olabilme adına böyle bir çalışmanın ortaya çıktığını belirten Özgen, "Çocuklarımızın yürekleri o kadar geniş, o kadar merhamet yüklü ki onlar bizleri bu noktada motive ediyorlar. Tabii ki bugün teknolojinin gelişmesi, sosyal medyanın etkisi ve diğer uyarılar, çocuklarımızın bilinçli olması noktasında birer araç halini almış durumdalar. Görüyoruz ki öğrencilerimizin bu zulme duyarsız kalmaları, pek mümkün görünmüyor." diye konuştu.

        Görselin hazırlanmasına destek veren din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Eda Karaca da öğrencileri aydınlatmaya çalıştıklarını ve yaşanan zulüm hakkında bilgiler verdiklerini anlattı.

        Sürekli paylaşım halinde olduklarını ve bunun da çocukları daha duyarlı hale getirdiğini vurgulayan Karaca, "Etkinlik, yardım faaliyetleri yaptığımız oluyor. İlerleyen dönemlerde kermes yapmayı düşünüyoruz. Bu şekilde çocuklarımızı etkin tutmaya çalışıyoruz. Allah çocuklarımızdan razı olsun." ifadelerini kullandı.

        Öğrenci Şura Umay Yaman ise Gazze'de yaşananlar için çok üzgün olduğunu ve boykot konusuna herkesin dikkat etmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

        "Biz burada ders işliyoruz, eğleniyoruz onlar orada bombaların altında kim bilir kaç parçaya bölüyorlar. Biz burada bir kalem için güzel olup olmadığını düşünüyoruz, güzel olanı alıyoruz onlar ise bizim beğenmediğimiz kaleme şükrediyorlar. Kollarında isimleri var. Anneler, babalar; çocuklarını bulamıyorlar, çok aç kalıyorlar."

        Öğrenci Berra Ceylan, okulda güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Anne ve babaları çocukları enkaz altında kaldıklarında kollarına isim yazarak onları bulabiliyorlar. İnsanlar hiç mi utanmıyor, hiç mi üzülmüyor?" dedi.

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