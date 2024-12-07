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        Pamukova'da bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 09:20 Güncelleme: 07.12.2024 - 09:36
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        Pamukova'da bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        D-650 kara yolunda ilerleyen A.R.A yönetimindeki 41 AS 943 plakalı otomobil, Mekece Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobildeki yolcu M.A. sağlık personelince Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bölgede bir süre aksayan trafik akışı, otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri

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