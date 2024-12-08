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        Sakarya'da seyir halindeki tırın açılan damperi üst geçitte asılı kaldı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, seyir halindeki tırın açılan damperinin üst geçide çarparak asılı kalması ulaşımı aksattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 01:57 Güncelleme: 08.12.2024 - 02:20
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        Sakarya'da seyir halindeki tırın açılan damperi üst geçitte asılı kaldı
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, seyir halindeki tırın açılan damperinin üst geçide çarparak asılı kalması ulaşımı aksattı.

        D-650 kara yolunun Bilecik istikametinde giden, G.Ç'nin kullandığı 54 RK 747 plakalı tırın damperi, Alifutpaşa Düzakçaşehir Mahallesi mevkisinde açılarak üst geçide çarptı.

        Kazada damper çekiciden koparak, üst geçitte asılı kaldı.

        Yaralının olmadığı kazadan sonra sürücü, aracını kara yolu kenarına park ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

        Kaza nedeniyle Bilecik yönünde ulaşım bir süre aksarken, sürücüler Düzakçaşehir Mahallesi yan yoluna yönlendirildi.

        Damperin yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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