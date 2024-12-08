Sakarya'da seyir halindeki tırın açılan damperi üst geçitte asılı kaldı

Yaralının olmadığı kazadan sonra sürücü, aracını kara yolu kenarına park ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

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