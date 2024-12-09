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        Sakarya'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 17:14 Güncelleme: 09.12.2024 - 17:14
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        Sakarya'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Aralık'ta sahte içki üreterek piyasaya süreceği öğrenilen M.E. ve D.E'nin Bayırakçaşehir Mahallesi'ndeki ikametgahlarına ve C.Ö'nün Elperek Mahallesi'nde bulunan iş yerine operasyon düzenledi.

        Aramalarda, satışa hazır vaziyette 519 litre etil alkol, 300 litre bandrolsüz sahte viski, 20 litre sahte rakı, 5 litre sahte tekila, 20 bin sahte içki bandrolü, 2 bin 500 kullanıma hazır boş içki şişesi, 1500 sahte dış giydirme etiketi, 100 kullanıma hazır içki kapağı, 5 litre içki aroması, 11 adet 3 mililitrelik tahıl aroma verici, 9 adet 45 mililitrelik, 3 adet 20 mililitrelik ve 3 adet 3 mililitrelik anason aroma vericileri ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Öte yandan Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince E.F. idaresindeki yolcu otobüsünde yapılan aramada 99 koli bandrolsüz detoks çayı ele geçirildi.

        Açıklamada ayrıca, jandarma ve emniyet güçleri tarafından yapılan denetimlerde son 10 yılda yaklaşık 15 milyon litre sahte içkinin ele geçirildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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