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        Sakarya'da çit üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Erenler ilçesine panel çit üretim tesisinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 10:51 Güncelleme: 19.12.2024 - 10:54
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        Sakarya'da çit üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Sakarya'nın Erenler ilçesine panel çit üretim tesisinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kozluk Mahallesi Ada Sanayi Caddesi'nde panel çit üretim tesisinin boyahanesinde yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, tesiste hasara yol açtı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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