Sakarya'da çit üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'nın Erenler ilçesine panel çit üretim tesisinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Sakarya'nın Erenler ilçesine panel çit üretim tesisinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Kozluk Mahallesi Ada Sanayi Caddesi'nde panel çit üretim tesisinin boyahanesinde yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, tesiste hasara yol açtı.
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