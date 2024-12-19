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        Sakarya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 14:41 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:41
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        Sakarya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        E.K. (38) idaresindeki Sapanca Belediyesine ait 54 AAR 387 plakalı çöp kamyonu, Hacımercan Mahallesi Aşağı Sokak'taki kör noktada Solmaz N'ye (63) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Solmaz N. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kamyon sürücüsü E.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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