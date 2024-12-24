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        Sakarya Valisi Doğan'dan esnaf ziyareti

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Adapazarı ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 08:50 Güncelleme: 24.12.2024 - 09:05
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        Sakarya Valisi Doğan'dan esnaf ziyareti
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        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Adapazarı ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Doğan esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu.

        Doğan, esnafın ve halkın ihtiyaçlarını yakından görmek ve daha güçlü bir bağ kurmak amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiğini belirterek, vatandaşların taleplerini ve görüşlerini dinlediğini, her zaman onların yanlarında olduğunu kaydetti.

        Esnaf ve vatandaşların görüşlerini alarak sorunlarına çözüm üretmeye yönelik çalışmaların önemine dikkati çeken Doğan, "Esnaf ve halkımızla iç içe olmak bizlere büyük güç veriyor." ifadesini kullandı.

        Bu tür ziyaretlerin, kentin kalkınmasına katkı sağlamak ve halkın güvenini pekiştirmek adına büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Doğan, vatandaşların talepleri doğrultusunda yapılacak çalışmaların hızla hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılacağını belirtti.

        İlçe esnafı da Vali Doğan'ın desteklerinin kendileri için moral kaynağı olduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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