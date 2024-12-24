Sakarya'da orman emvallerini sattığı iddia edilen muhtar tutuklandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde orman emvallerini sattığı iddia edilen muhtar, "zimmet" suçundan tutuklandı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde orman emvallerini sattığı iddia edilen muhtar, "zimmet" suçundan tutuklandı.
Altındere Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Z.E. (54), orman emvallerini sattığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "zimmet" suçundan tutuklandı.
Öte yandan Z.E'nin Akyazı Kaymakamlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.