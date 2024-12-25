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        Bolu, Kandıra ve Eflani'de yetiştirilen hindiler yılbaşı için satışa hazır

        Kocaeli'nin Kandıra ile Karabük'ün Eflani ilçesinde köy sakinlerince doğal ortamda, Bolu'da ise kümeslerde yetiştirilen hindiler, yılbaşı sofralarında yerini almayı bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 10:08 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:08
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        Bolu, Kandıra ve Eflani'de yetiştirilen hindiler yılbaşı için satışa hazır
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        Kocaeli'nin Kandıra ile Karabük'ün Eflani ilçesinde köy sakinlerince doğal ortamda, Bolu'da ise kümeslerde yetiştirilen hindiler, yılbaşı sofralarında yerini almayı bekliyor.

        Lezzetiyle ünlü "Kandıra hindisi" ilçenin verimli bahçe ve meralarında mısır, buğday ve kekikle besleniyor.

        Nisan ayında yumurtadan çıkan ve 1 aylık bakımın ardından açık araziye salınan hindiler, aralıkta kuru yolumla kesimi yapıldıktan sonra satışa sunuluyor.

        İlçede yaklaşık 10 yıldır doğal yöntemlerle Kandıra hindisi yetiştiren Uğur Efe, AA muhabirine, hindiye rağbetin yoğun olduğunu, talebi karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

        Yılda yaklaşık 500-600 hindi ürettiklerini aktaran Efe, "Kandıra hindisi, kıymetli ve lezzetlidir. Bu sene temizlenmiş kilogram fiyatı 500-550 lira civarı. Temizlenmiş şekilde ve istenirse canlı olarak da satıyoruz." dedi.

        Efe, Kandıra hindisi yetiştirmenin zor olduğunu dile getirerek, "8 aylık süre sonunda büyüyen ve yağlanan dişi hindiler 4-6 kilogram, erkekler 9-10 kilogram civarı geliyor. Yakın çevre ve illerden talep geliyor. Bu yıl erken başladı. Doğal olarak fazla üreten olmadığı için yılbaşına kadar kalmıyor. Tamamen organik Kandıra hindisini tavsiye diyoruz." diye konuştu.

        İlçede 40 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Turan Türk de 2 bin hindiyi yılbaşı öncesi satışa sunduğunu söyledi.

        Kurtyeri Mahallesi'nde kiraladığı 10 dönümlük açık arazide hindilerini yetiştirdiğini aktaran Türk, "Kandıra hindisinin özelliği, doğada yetişmesidir. Mısır, buğday, arpa veriyoruz. Doğal olduğu için 180 günde yetişiyor. Kandıra hindisinin yetişmesi en az 6,5 aydır. Bunun haricindeki hindinin organik olması mümkün değildir." ifadesini kullandı.

        Hindi satın alan Enver Şentürk ise Kandıra hindisini doğal ortamda yetiştiği için tercih ettiğini belirtti.

        - Eflani'de yılbaşı için 1500 hindi yetiştirildi

        Belediye tarafından hindi heykeli yaptırılan Eflani ilçesinde arpa, buğday ve mısırla doğal ortamda beslenen hindiler, yeni yıla sayılı günler kala pazara indirildi.

        Ağırlıkları 5 ila 8 kilogram arasında değişen hindilerin tanesi 2 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekin Şenol, Eflani hindisinin haklı üne sahip olduğunu belirterek, "Eflani hindi bandırması coğrafi işaret tescilini almış, ulusalda da tanınan bir lezzetimiz." dedi.

        İlçede yetiştirilen 1500 hindinin İstanbul başta olmak üzere satışının gerçekleştirildiğini aktaran Şenol, herkesi Eflani hindisi ve hindi bandırması yemeye davet etti, yetiştiricilere hayırlı kazançlar diledi.

        Osmanlar köyünde yetiştiricilik yapan 70 yaşındaki Mustafa Öztürk de doğal olarak beslediği hindilerin alıcı beklediğini kaydetti.

        Öztürk, Eflani hindisinin lezzetliyle öne çıktığını belirterek, "Eflani hindi bandırması meşhur. Eflani hindisi yağlı olur." dedi.

        - Bolu'da yılbaşı için ek üretim gerçekleştirildi

        Türkiye genelindeki hindi eti ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Bolu'da kurulu Bolca Hindi Fabrikası bünyesindeki kümeslerde yılbaşı için özel ek üretim gerçekleştirildi.

        Tesiste, genel üretime ek olarak 150 bin hindi yılbaşı için yetiştirildi.

        Fabrikanın üretim müdürü İskender Kesim, yılbaşı öncesi hindi kesimlerinin sürdüğünü dile getirerek, "Normalde dişi hindileri 11, erkek hindileri ise 20 kilogram bandında kesiyoruz. Tüketicilerin talebi doğrultusunda yılbaşı hindilerimizi 7,5-8 kilogram ağırlığında kesime alıyoruz. Onların da karkas ağırlığı 4,5-5 kilogram arasında oluyor. Bu hindi, 4-5 kişilik bir ailenin tüketebileceği ağırlıkta oluyor." diye konuştu.

        Yılbaşı dışında üretilen hindi sayısında da artış olduğunu aktaran Kesim, "Hindi etine rağbet her geçen gün artıyor. Hindi eti, besin değeri açısından değerli. Lezzetli de bir et. Protein değeri yüksek ve yağ oranı düşük. Bundan dolayı tüketicinin talebi arttığı için biz de kapasitemizi artıyoruz." ifadesini kullandı.

        Kesim, hindi etinin kilogram fiyatının marketlerde 300 lira civarında olduğunu sözlerine ekledi.

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