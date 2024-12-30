Sakarya'dan kısa kısa

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dinç, mesajında, 2025 yılında kalıcı yatırım ve eserler kazanmak için çalışmaların süreceğini belirtti.

Yeni yılın ülkeye ve tüm insanlığa barış, sağlık ve refah getirmesi temennisinde bulunan Dinç sağlık, huzur ve başarılı bir yıl temenni etti.

- SAÜ yüksek lisans öğrencisi ödül kazandı Sakarya Üniversitesi (SAÜ) yüksek lisans öğrencisi İnan Burhanlı, her yıl İstanbul İhracatçılar Birliğince düzenlenen yarışmada özgün tasarımıyla birinci oldu. Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü mezunu ve yüksek lisans öğrencisi Burhanlı, Birlik tarafından düzenlenen "Ulusal Halı Tasarımı Yarışması"nda birinciliğe layık görüldü.

- SUBÜ'de TUBİTAK proje yazma eğitimi düzenlendi Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ), "TÜBİTAK 2237 Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı" kapsamında "2204 Lise ve Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları" için proje yazma eğitimi gerçekleştirildi. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ akademisyenleri ve TÜBİTAK Marmara Teknokent eğitim danışmanlarının katkılarıyla düzenlenen proje yazma eğitiminde, TÜBİTAK 2204 yarışmalarına başvuracak öğrenciler için proje yazma süreçlerinde yardımcı olacak bilgiler sunuldu.