Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'dan kısa kısa

        Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 14:05 Güncelleme: 30.12.2024 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'dan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Dinç, mesajında, 2025 yılında kalıcı yatırım ve eserler kazanmak için çalışmaların süreceğini belirtti.

        Yeni yılın ülkeye ve tüm insanlığa barış, sağlık ve refah getirmesi temennisinde bulunan Dinç sağlık, huzur ve başarılı bir yıl temenni etti.

        - SAÜ yüksek lisans öğrencisi ödül kazandı

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) yüksek lisans öğrencisi İnan Burhanlı, her yıl İstanbul İhracatçılar Birliğince düzenlenen yarışmada özgün tasarımıyla birinci oldu.

        Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü mezunu ve yüksek lisans öğrencisi Burhanlı, Birlik tarafından düzenlenen "Ulusal Halı Tasarımı Yarışması"nda birinciliğe layık görüldü.

        - SUBÜ'de TUBİTAK proje yazma eğitimi düzenlendi

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ), "TÜBİTAK 2237 Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı" kapsamında "2204 Lise ve Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları" için proje yazma eğitimi gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ akademisyenleri ve TÜBİTAK Marmara Teknokent eğitim danışmanlarının katkılarıyla düzenlenen proje yazma eğitiminde, TÜBİTAK 2204 yarışmalarına başvuracak öğrenciler için proje yazma süreçlerinde yardımcı olacak bilgiler sunuldu.

        SUBÜ Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Müdürü ve TÜBİTAK İstanbul Asya Bölge Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Atalı, proje raporları yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar üzerine katılımcıları bilgilendirdi.

        SUBÜ Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Öğretim Üyesi ve TÜBİTAK İstanbul Asya Bölge Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Kasım Serbest, TÜBİTAK Marmara Teknokent Eğitim Danışmanı Selin Sağdıç ve TÜBİTAK İstanbul Asya Bölge Sekreteri Burak Suha Yüksel de sunumlar yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz
        Bakan Göktaş: Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edeceğiz
        1 polis vurulmuş, Azerbaycanlı oyuncu ölmüştü! Karar çıktı!
        1 polis vurulmuş, Azerbaycanlı oyuncu ölmüştü! Karar çıktı!
        "İnsan, AI karşısında çocuk kadar savunmasız olacak"
        "İnsan, AI karşısında çocuk kadar savunmasız olacak"
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        Elektrikli düzenekle komşusu olan kadını öldürmeye çalıştı!
        Elektrikli düzenekle komşusu olan kadını öldürmeye çalıştı!
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        Almanya'nın kapsamlı enerji dönüşümü enerji krizine nasıl çözüm olacak?
        Cevdet Yılmaz'dan İmralı mesajı: Gelişmeleri takip edeceğiz
        Cevdet Yılmaz'dan İmralı mesajı: Gelişmeleri takip edeceğiz
        Yoksulluk raporu açıklandı
        Yoksulluk raporu açıklandı
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?

        Benzer Haberler

        3 ay önce evlendiği eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli, tutuklandı
        3 ay önce evlendiği eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli, tutuklandı
        Jandarmadan öğrencilere şiddet ve uyuşturucuyla mücadelede farkındalık eğit...
        Jandarmadan öğrencilere şiddet ve uyuşturucuyla mücadelede farkındalık eğit...
        Sakarya'da panelvan ile otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Sakarya'da panelvan ile otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Babasının fedakarlığı ve azmi, serebral palsili Abdülbaki'yi hayata bağladı
        Babasının fedakarlığı ve azmi, serebral palsili Abdülbaki'yi hayata bağladı
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
        Sakarya'da silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
        Sakarya'da silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı