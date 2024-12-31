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        Sakarya'da tartıştığı kadını silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını tabancayla öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 17:09 Güncelleme: 31.12.2024 - 17:09
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        Sakarya'da tartıştığı kadını silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını tabancayla öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ü.D. ile taraf avukatları katıldı.

        Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, sanık Ü.D'nin "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrar etti.

        Maktul Sevda T'nin yakınlarının avukatı, sanığın cezalandırılmasını istedi.

        Sanık Ü.D, pişmanlık duyduğunu belirterek, "Yapmamam gerekirdi." dedi.

        Sanık avukatı ise mütalaayı kabul etmediklerini beyan ederek, haksız tahrik ve takdir indirimi uygulanmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık Ü.D'ye "kadına karşı kasten öldürme" suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, takdir indirimi uygulayarak müebbet hapse çevirdi.

        Heyet ayrıca "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan verilen cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

        - Olay

        Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir evde 2 Şubat'ta Ü.D (41), arkadaşı Sevda T. (31) ile tartışmış, daha sonra kadına tabancayla ateş ederek evden kaçmıştı.

        Daha sonra polise teslim olan Ü.D'nin kıskançlık nedeniyle tartıştıkları Sevda T'yi silahla vurduğunu itiraf etmesi üzerine olay yerine giden ekipler, kadının yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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