Sakarya'da tartıştığı kadını silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını tabancayla öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ü.D. ile taraf avukatları katıldı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, sanık Ü.D'nin "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrar etti.

Maktul Sevda T'nin yakınlarının avukatı, sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık Ü.D, pişmanlık duyduğunu belirterek, "Yapmamam gerekirdi." dedi. Sanık avukatı ise mütalaayı kabul etmediklerini beyan ederek, haksız tahrik ve takdir indirimi uygulanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Ü.D'ye "kadına karşı kasten öldürme" suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, takdir indirimi uygulayarak müebbet hapse çevirdi.

Heyet ayrıca "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan verilen cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. - Olay Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir evde 2 Şubat'ta Ü.D (41), arkadaşı Sevda T. (31) ile tartışmış, daha sonra kadına tabancayla ateş ederek evden kaçmıştı.