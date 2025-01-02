Sakarya'da hafız adayı görme engelli kadınlar, Kur'an-ı Kerim'i "parmak uçlarıyla" ezberliyor

MİNE YILDIRIM - Sakarya'da Türkçe ve Arapça Braille alfabesini öğrenen görme engelli kadınlar, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek için Serdivan İlçe Müftülüğü bünyesinde açılan kurslara katılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2014 yılında kentteki tek görme engelli sınıfı olarak İlçe Müftülüğü bünyesinde açılan Fatma Hatun Kur'an Kursu'nda hem yüz yüze hem çevrim içi eğitimler veriliyor.

Kursa katılarak Türkçe ve Arapça Braille alfabesini öğrenen yaşları 36 ila 63 yaşları arasında değişen görme engelli 7 kadın, kabartma yazı takozu aracılığıyla harfleri tanıdıktan sonra yazı tableti ve Braille alfabesinin kullanıldığı daktilo eğitimi de alıyor. Alfabe eğitimlerinden sonra başladıkları hafızlıklarını tamamlamak için haftanın belirli günleri derslere katılan kadınlar, tüm zorluklara rağmen parmak uçlarıyla Allah'ın kelamını ezberlemenin mutluluğunu yaşıyor.

- "En zor kısmı parmakların harekete geçirilmesi" Kur'an kursu öğreticisi Ayşe Elif Aydın, AA muhabirine, Braille alfabesinin öğretilmesinde en zor kısmın parmakların harekete geçirilmesi olduğunu belirtti. Kursiyerlerin hepsinin doğuştan görme engelli olmadığına değinen Aydın, "Bir öğrencimiz doğuştan görme engelli. Tavuk karası, Behçet hastalığı, trafik kazası ve göz tansiyonundan görme yetisini kaybeden öğrencilerimiz var. Geldiklerinde Braille alfabesine hiçbir şekilde hakim değillerdi. Alfabeyi ilk önce Türkçe öğreniyorlar, daha sonra Arapça harfleri öğretip Kur'an-ı Kerim eğitimi veriyoruz." diye konuştu.

Aydın, eğitim sürecinin çok zor olmadığından bahsederek, "Tek zorluk, parmaklarının görmesi. Gözlerinden giden yeti, parmaklarına verildiği zaman harekete geçtiklerinde daha hızlı ilerliyorlar." dedi. Yaz kurslarında daha küçük yaşlarda öğrencilere de eğitim verildiğini anlatan Aydın, çocukların eğitiminin çok daha kolay olduğunu çünkü parmakları daha hassas olduğu için Braille'ye hakim olabildiklerini dile getirdi.

Aydın, yaşı ileride öğrencilerin yaptıkları işlerden dolayı ellerinin nasırlaşmasının öğrenme sürecini biraz uzattığını ancak tüm harflere ve ses işaretlerine hakim olduklarında eğitimin hem zevkli hem de matematiksel hal aldığını sözlerine ekledi. - Kanser hastalığına rağmen hafızlığını bitirmek istiyor Kursta hafızlık yapan 2 çocuk ve 1 torun sahibi 63 yaşındaki Fatma Şan, 19 yıl önce göz tansiyonu nedeniyle görme yetisini kaybettiğini anlattı.

Braille alfabesini öğrendikten sonra hafızlık yolunda ilerlemeye başladığını aktaran Şan, "Kolay değil zor ama istersen başarırsın. Buraya geliyoruz çok mutluyuz, arkadaşlarımızla aile gibi olduk." şeklinde konuştu. Şan, Braille alfabesine ilk bu kursta başladığını belirterek, "Hiç bilmiyordum, çok zordu, bırakmayı düşündüm ama arkadaşlarımın ve hocalarımın desteğiyle gayret edip öğrendim. Öğrendikten sonra hem dinleyerek hem okuyarak ezber yapmaya başladım." ifadesini kullandı.