Sakarya'da cipin yakıt deposunda 76 kilogram likit sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Sakarya'da düzenlenen operasyonda 76 kilogram likit sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'da düzenlenen operasyonda 76 kilogram likit sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesi kapsamında uluslararası bağlantılı şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Durdurulan cipte narkotik köpeğiyle yapılan aramada yakıt deposunda 76 kilogram likit sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının işlemleri sürüyor.
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