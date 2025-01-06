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        Sakarya'da cipin yakıt deposunda 76 kilogram likit sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Sakarya'da düzenlenen operasyonda 76 kilogram likit sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 12:29 Güncelleme: 06.01.2025 - 12:29
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        Sakarya'da cipin yakıt deposunda 76 kilogram likit sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Sakarya'da düzenlenen operasyonda 76 kilogram likit sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesi kapsamında uluslararası bağlantılı şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

        Durdurulan cipte narkotik köpeğiyle yapılan aramada yakıt deposunda 76 kilogram likit sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlının işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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