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        Sakarya'da fabrikada üzerine cam düşen işçi öldü

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde üzerine vincin taşıdığı camlar düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 08:40 Güncelleme: 09.01.2025 - 08:40
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        Sakarya'da fabrikada üzerine cam düşen işçi öldü
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde üzerine vincin taşıdığı camlar düşen işçi hayatını kaybetti.

        İlçedeki bir cam fabrikasında vincin taşıdığı camlar, bağlı oldukları halatların kopması sonucu işçi Ayhan K'nin (60) üzerine düştü.

        Ayhan K. yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayhan K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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