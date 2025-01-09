Sakarya'da fabrikada üzerine cam düşen işçi öldü
Sakarya'nın Geyve ilçesinde üzerine vincin taşıdığı camlar düşen işçi hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde üzerine vincin taşıdığı camlar düşen işçi hayatını kaybetti.
İlçedeki bir cam fabrikasında vincin taşıdığı camlar, bağlı oldukları halatların kopması sonucu işçi Ayhan K'nin (60) üzerine düştü.
Ayhan K. yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayhan K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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