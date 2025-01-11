Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 11:29 Güncelleme: 11.01.2025 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Tepetarla Mahallesi'nde durdurulan araçta ve içerisinde bulunan 3 kişinin üst aramasında, 130 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda şüpheliler F.F. (36), K.Ç. (31) ve Ş.Ç. (30) gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.F. ve Ş.Ç. tutuklandı, K.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        Zem zem suyuna aroma da koymuş!
        Zem zem suyuna aroma da koymuş!
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti
        Bakanlıktan iki belediyeye müsilaj cezası
        Bakanlıktan iki belediyeye müsilaj cezası
        Kanalizasyondan gelen çocuk sesi alarma geçirdi!
        Kanalizasyondan gelen çocuk sesi alarma geçirdi!
        9 yıl sonra yakalandı! Objektife gülümsedi!
        9 yıl sonra yakalandı! Objektife gülümsedi!
        "HMPV virüsü çocukları ve yaşlıları tehdit ediyor"
        "HMPV virüsü çocukları ve yaşlıları tehdit ediyor"
        Emekli ikramiyesi farkını kimler alır?
        Emekli ikramiyesi farkını kimler alır?
        30 bin hapla yakalanmıştı! İşte zehir taşıyan avukata istenen ceza!
        30 bin hapla yakalanmıştı! İşte zehir taşıyan avukata istenen ceza!
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        AKOM'dan İstanbul uyarısı! 5 bölgede sağanak! Marmara'ya dikkat!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı! 5 bölgede sağanak! Marmara'ya dikkat!
        Yaşlı çiftin yürek yakan sonu!
        Yaşlı çiftin yürek yakan sonu!
        Ünlülere üzülen yok, tepki var
        Ünlülere üzülen yok, tepki var
        En iyi 5 Şener Şen filmi
        En iyi 5 Şener Şen filmi
        Los Angeles yangınında bir kişi elinde 'alev makinesi' ile yakalandı
        Los Angeles yangınında bir kişi elinde 'alev makinesi' ile yakalandı
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yıkılmadım ama ayakta da sayılmam" diyenlerden misiniz?
        "Yıkılmadım ama ayakta da sayılmam" diyenlerden misiniz?
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!

        Benzer Haberler

        Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim'i öğrenme azmiyle örnek oluyor
        Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim'i öğrenme azmiyle örnek oluyor
        Sakarya'da geçen yıl uyuşturucuya geçit verilmedi
        Sakarya'da geçen yıl uyuşturucuya geçit verilmedi
        Bakan Kacır, AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde kon...
        Bakan Kacır, AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde kon...
        Bakan Kacır: Sanayicilerimizin hızını kesecek tüm engelleri ortadan kaldırm...
        Bakan Kacır: Sanayicilerimizin hızını kesecek tüm engelleri ortadan kaldırm...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, MÜSİAD Sakarya 21. Genel Kurulu'nda konuş...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, MÜSİAD Sakarya 21. Genel Kurulu'nda konuş...
        Bakan Kacır: Sanayicilerimizin hızını kesecek tüm engelleri ortadan kaldırm...
        Bakan Kacır: Sanayicilerimizin hızını kesecek tüm engelleri ortadan kaldırm...