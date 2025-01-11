Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Tepetarla Mahallesi'nde durdurulan araçta ve içerisinde bulunan 3 kişinin üst aramasında, 130 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda şüpheliler F.F. (36), K.Ç. (31) ve Ş.Ç. (30) gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.F. ve Ş.Ç. tutuklandı, K.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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