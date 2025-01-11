Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.F. ve Ş.Ç. tutuklandı, K.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tepetarla Mahallesi'nde durdurulan araçta ve içerisinde bulunan 3 kişinin üst aramasında, 130 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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