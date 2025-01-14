Sakarya'da bariyere çarpan kamyonetteki 1 kişi yaralandı
Sakarya'da kamyonetin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sakarya'da kamyonetin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Taraklı-Geyve kara yolu Hırka Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 61 NC 941 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyonette bulunan 4 kişiden Azerbaycan uyruklu İ. A. (28) yaralandı.
Yaralı, sağlık personelince Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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