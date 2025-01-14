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        Sakarya'da bariyere çarpan kamyonetteki 1 kişi yaralandı

        Sakarya'da kamyonetin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 08:47 Güncelleme: 14.01.2025 - 08:50
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        Sakarya'da bariyere çarpan kamyonetteki 1 kişi yaralandı
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        Sakarya'da kamyonetin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Taraklı-Geyve kara yolu Hırka Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 61 NC 941 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada kamyonette bulunan 4 kişiden Azerbaycan uyruklu İ. A. (28) yaralandı.

        Yaralı, sağlık personelince Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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