Otizmli Zeki Yusuf, ay yıldızlı formayı terletmek için raket sallıyor

MİNE YILDIRIM - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaşayan otizmli masa tenisi sporcusu Zeki Yusuf Çelik, bölgesel ve ulusal organizasyonlarda kazandığı başarıları milli formayla taçlandırmak için yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor.

Hiperaktif olması ve konuşma yetisinin gelişmemesi nedeniyle ailesi tarafından hastaneye götürülen Zeki Yusuf'a 2 yaşında otizm tanısı konuldu. Çelik ailesi, öfke kontrolünü sağlaması ve daha sakin yaşam sürmesi için 2008'de Zeki Yusuf'u Doğa Otizm Spor Kulübüne yazdırdı.

Birkaç branş üzerine çalışma yapmasının ardından antrenörü tarafından masa tenisine yönlendirilen Çelik, 14 yıldır katıldığı yerel, bölgesel ve ulusal müsabakalarda kürsü yaptı. Özel sporcu, son olarak Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 7-9 Aralık 2024'te Antalya'da düzenlenen Masa Tenisi Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Hafta içi her sabah saat 09.00'da antrenörünün eşliğinde evinden çıkan Zeki Yusuf, gün içerisinde yüzme, fitness ve 2 saat masa tenisi antrenmanı yapıyor.

Antrenör Samet Arslan, AA muhabirine, 6 yıl önce çalışmalara başladıkları sporcusunun iyi top takibi ve isabetli vuruşlar yaptığını anlattı.

Ağır otizm grubunda olan Zeki Yusuf'un ara ara öfke nöbetleri geçirdiğini aktaran Arslan, ilk tanışmalarında alışma süreci geçirdiklerini, birbirlerine alışmalarının zaman aldığını söyledi.

- "Her sene düzenlenen şampiyonaya talibiz"

Arslan, ilk dönemler hafif tempoyla başlayan çalışma programlarını günden güne artırarak üst seviyeye çıkardıklarından bahsederek, "İlk aldığımda tabii ki eksikleri vardı. Üstüne gidip servisini geliştirdik, backhand (ters vuruş) vuruşu zayıftı, onu geliştirdik. Yön konusunda gösterdiğim şekilde topa rahatlıkla vurup sayıyı alıyor, bu da bizim için avantaj." dedi.

Aralık ayındaki şampiyona sürecinin zor olduğunu çünkü her ilden gelen çok yetenekli özel sporcuların yarıştığını aktaran Arslan, Zeki Yusuf'un eğitiminde rakiplerine göre adım attıklarını, sporcusunu karşısındakinin hareketlerine göre sayı almaya yönlendirdiğini kaydetti.