Sakarya'da tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Üzüntü yaşayan Hatice H'yi ise komşuları teselli etti.

Yangın sırasında evde olan Ekrem ile eşi Hatice H. dumanları fark ederek evden çıkmaya çalıştı. Balkondan atlayan Ekrem H. hafif yaralandı.

Yarıca Mahallesi Cami Sokak'ta Ekrem H'ye ait tek katlı betonarme evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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