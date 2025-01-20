Sakarya'da yasa dışı yarış düzenleyen motosikletlilere 326 bin 499 lira ceza uygulandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yasa dışı motosiklet yarışı düzenleyenlere 326 bin 499 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyazı Gebeş mevkisinde Adapazarı, Hendek, Erenler ve Akyazı ilçelerinden toplanan 70 kişilik grubun yasa dışı motosiklet yarışması düzenlediğini tespit etti.

Birçok motosikletin sürücü belgesiz kişiler tarafından kullanılarak trafik güvenliğinin tehlikeye sokulduğunu belirleyen jandarma ekipleri, motosikletle egzoz bağırtan ve akrobatik hareketler yaparak kamunun huzurunu bozan kişilere müdahale etti.

Ekipler, teknik özellikleri değiştirilmiş 11'i plakasız 20 motosikleti yediemin otoparkına gönderirken, motosiklet kullanıcılarına, Karayolları Trafik Kanunu'nun 102 farklı ceza maddesinden toplamda 326 bin 499 lira idari para cezası uyguladı.