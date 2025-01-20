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        Sakarya'da yasa dışı yarış düzenleyen motosikletlilere 326 bin 499 lira ceza uygulandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yasa dışı motosiklet yarışı düzenleyenlere 326 bin 499 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 15:36 Güncelleme: 20.01.2025 - 15:36
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        Sakarya'da yasa dışı yarış düzenleyen motosikletlilere 326 bin 499 lira ceza uygulandı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yasa dışı motosiklet yarışı düzenleyenlere 326 bin 499 lira ceza kesildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyazı Gebeş mevkisinde Adapazarı, Hendek, Erenler ve Akyazı ilçelerinden toplanan 70 kişilik grubun yasa dışı motosiklet yarışması düzenlediğini tespit etti.

        Birçok motosikletin sürücü belgesiz kişiler tarafından kullanılarak trafik güvenliğinin tehlikeye sokulduğunu belirleyen jandarma ekipleri, motosikletle egzoz bağırtan ve akrobatik hareketler yaparak kamunun huzurunu bozan kişilere müdahale etti.

        Ekipler, teknik özellikleri değiştirilmiş 11'i plakasız 20 motosikleti yediemin otoparkına gönderirken, motosiklet kullanıcılarına, Karayolları Trafik Kanunu'nun 102 farklı ceza maddesinden toplamda 326 bin 499 lira idari para cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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