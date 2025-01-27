Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlı S.S.A'nın (17) Arabacıalanı Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.
Şüphelinin ev ve üst aramalarında, 63 gram sentetik uyuşturucu ve 59 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.
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