Sakaryaspor, forvet Ömer Şişmanoğlu'nu transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Iğdır FK forması giyen forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu ile sözleşme imzaladık." ifadesine yer verildi.

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