Sakaryalı müzisyen çaldığı enstrümanları hem üretiyor hem de onarıyor

MİNE YILDIRIM - Sakarya'da yaklaşık 36 yıldır müzikle iç içe hayat yaşayan Suat Güzel, müzik yolculuğunu atölyesinde enstrüman üretimi ve onarımı da yaparak sürdürüyor.

Adapazarı ilçesinde ikamet eden 3 çocuk babası 48 yaşındaki Güzel, babasının aldığı bağlamayla 12 yaşında müzikle tanıştı.

Daha sonra müzik aletlerinin yapımına merak saran Güzel, denemeler yaparak enstrüman imalatı ve tamirine başladı.

Kendini geliştirerek zamanla yaklaşık 20 enstrüman çalmayı öğrenen Güzel, 1999'da Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Akyazı Meslek Yüksekokulu Seracılık Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2005'te SAÜ Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü'nü bitirdi.

Güzel, evinin bir köşesinde sürdürdüğü müzik aleti üretimi ve onarımını yaklaşık 10 yıl önce açtığı atölyeye taşıdı.

- "Enstrümanları tanıdıkça seviyor insan"

Suat Güzel, AA muhabirine, müziğe çocukluk yıllarından itibaren ilgi duyduğunu söyledi.

Orhan Gencebay'ın bağlama çalmasından etkilendiğini dile getiren Güzel, "Adeta büyülenmiş hissettim kendimi ve 'Mutlaka bu sazı çalmalıyım.' dedim. Bağlama görüyordum ama o güne kadar bu şekilde etkilenmemiştim. O günden sonra hiç bırakmadım. Bir mesleğe dönüşeceğini düşünmüyordum o yıllarda, benimki sadece bağlamak çalma isteğiydi." diye konuştu.

Güzel, babasının işi dolayısıyla ahşaba da merakı olduğunu anlatarak "Küçük yaşlardan itibaren testere, çekiç, çivi elimden hiç eksik olmazdı. 15 yaşımda 3 yıllık bağlama çalmayı öğrenmiş biriyken bunun nasıl yapıldığına meraklandım ve bu şekilde bilgiler edinmeye başladım. Kendimce çok fazla deneme yanılma durumları yaşadım. Zaman içerisinde çevrede adım ustaya da çıktı. Kimi 'hocam', kimi 'ustam' diyor. İkilem yaşıyorum ama ikisi de güzel, ikisinden de vazgeçemiyorum, ikisi de hayatımda çok önemli yer tutuyor. Çalmak ve yapım süreci, ikisi de beni alıp götüren şeyler." diye konuştu.