GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı

Kara yolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kazada bir kişi yaralanırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kar yağışının etkili olduğu otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesimi viyadükler mevkisinde tır, hafif ticari araç ve otomobillerden oluşan 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde 10 aracın karıştığı ve bir kişinin yaralandığı zincirleme kaza nedeniyle kapanan İstanbul yönü, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

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