Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Taraklı'da aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 15:42 Güncelleme: 05.02.2025 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taraklı'da aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi
        ABONE OL

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi.

        Taraklı-Gölpazarı kavşağında görülen 10'a yakın yaban domuzu, gece vakti kara yolu kenarında yiyecek aradı.

        Sürücüler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Görüntülerde, kara yolu kenarında yiyecek arayan domuzların bir süre sonra arazide gözden kaybolması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        21 kişi can vermişti! 2 TIR şoförüne 15'er yıl istendi!
        21 kişi can vermişti! 2 TIR şoförüne 15'er yıl istendi!
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için saatli kar uyarısı!
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Eniştesi 'Seni sevmiyorum" dedi... Tetiğe bastı!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        Google AI konusunda sözünden döndü!
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        Bolu yangınında 2 gözaltı
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        Sandalyede ölü bulunmuştu! Genç kız cinayetin nedenini açıkladı!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den 2 kente tsunami uyarısı!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        Aslan, Lemina'ya kavuşuyor!
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        TCMB altın alımında dünya ikincisi oldu
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Eşi Aysel'i uyurken baltayla öldürmüştü! İşte vahşetin cezası!
        Eşi Aysel'i uyurken baltayla öldürmüştü! İşte vahşetin cezası!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        1 numaralı şüphelinin eşine yurt dışı yasağı!
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Evde sarı serum yine öldürdü
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor
        Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor

        Benzer Haberler

        Sakarya'da gübre dağıtım firmaları denetlendi
        Sakarya'da gübre dağıtım firmaları denetlendi
        Sakarya'da trafik güvenliği konusunda farkındalık için minibüslerin camları...
        Sakarya'da trafik güvenliği konusunda farkındalık için minibüslerin camları...
        Hendek'te bazı okullarda eğitime kar engeli
        Hendek'te bazı okullarda eğitime kar engeli
        Sakarya ve çevre illerin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Sakarya ve çevre illerin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'da Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
        Sakarya'da Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı