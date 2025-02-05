Taraklı'da aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi.
Taraklı-Gölpazarı kavşağında görülen 10'a yakın yaban domuzu, gece vakti kara yolu kenarında yiyecek aradı.
Sürücüler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntülerde, kara yolu kenarında yiyecek arayan domuzların bir süre sonra arazide gözden kaybolması yer alıyor.
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