Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakaryaspor, Bulgar futbolcu Kabov ile anlaştı

        Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, 25 yaşındaki Bulgar futbolcu Atanas Kabov'u kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 15:49 Güncelleme: 10.02.2025 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor, Bulgar futbolcu Kabov ile anlaştı
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, 25 yaşındaki Bulgar futbolcu Atanas Kabov'u kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Hebar Pazardzhik forması giyen Atanas Kabov ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Grönland'a karşılık California kampanyası
        Grönland'a karşılık California kampanyası
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        13 milyar liralık hasılat kayıt dışı
        13 milyar liralık hasılat kayıt dışı
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"

        Benzer Haberler

        Akademisyenler kahverengi kokarcayla mücadelede kullanılacak yerli feromon...
        Akademisyenler kahverengi kokarcayla mücadelede kullanılacak yerli feromon...
        Galatasaray Przemyslaw Frankowski ile anlaştı
        Galatasaray Przemyslaw Frankowski ile anlaştı
        Sakarya'da Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı
        Sakarya'da Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı
        Sakaryaspor, Gael Kakuta ile anlaştı
        Sakaryaspor, Gael Kakuta ile anlaştı
        Çam Dağı'nda karla kaplanan ormanlar FPV dron ile görüntülendi
        Çam Dağı'nda karla kaplanan ormanlar FPV dron ile görüntülendi
        Sakarya'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaraland...
        Sakarya'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaraland...