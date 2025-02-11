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        Evinin bahçesinde hobi olarak başladığı çiçekçiliği yaklaşık yarım asırdır sürdürüyor

        Sakarya'da çiçekçilik yapan Erdoğan Midilli, yaklaşık 45 yıllık meslek hayatı boyunca edindiği becerilerle hazırladığı çiçek tasarımlarını müşterilerine ulaştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 15:10 Güncelleme: 11.02.2025 - 15:19
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        Evinin bahçesinde hobi olarak başladığı çiçekçiliği yaklaşık yarım asırdır sürdürüyor
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        Sakarya'da çiçekçilik yapan Erdoğan Midilli, yaklaşık 45 yıllık meslek hayatı boyunca edindiği becerilerle hazırladığı çiçek tasarımlarını müşterilerine ulaştırıyor.

        Çiçeklere olan ilgisi dolayısıyla İstanbul'da yaşadığı dönemde evinin bahçesinde hobi olarak farklı çiçekler yetiştiren 58 yaşındaki Midilli, 45 yıl önce iş yeri açarak çiçekçilik sektörüne adım attı.

        Şehir yaşantısından sıkılan Midilli, 2018 yılında kardeşlerinin yaşadığı Sakarya'nın Adapazarı ilçesine taşındı.

        Erdoğan Midilli, AA muhabirine, çiçekleri çok sevdiğini, çeşit çeşit çiçekleri bahçesinde yetiştirmesinin bu mesleği yapmasına vesile olduğunu söyledi.

        Sevmeden yapılan işte başarılı olunamayacağını, müşterilerini memnun etmek için gayret sarf ettiklerini belirten Midilli, "Çiçekçilik sektörü market işine benzemiyor. Herkes almıyor veya alamıyor. Çiçek siparişi verenler sevdiklerini, dostlarını, eşlerini, sevgililerini mutlu etmek için siparişi veriyor. Gönderen kişi de mutlu oluyor, onların mutluluğu da bizim mutluluğumuz." dedi.

        Midilli yurt dışından da siparişler aldığını, gönderimin Türkiye'deki merkez üzerinden sağlandığını kaydetti.

        Sektörde çırak yetişmemesinden yakınan Midilli, "10 yıldır oğlumla çalışıyoruz. Çıraklık yapmıyorlar, meslek babadan oğula geçiyor. İstanbul'da yetiştirdiğim çıraklar vardı. Şu an başka yerlerde çalışan, bizim yanımızda yetişip sanatsal anlamda bizi geçen arkadaşlarımız da var. Herkesten farklı tasarım uygulamalarından dolayı hayranlıkla izlediğim arkadaşlar var. İşinizi ne kadar iyi yaparsanız o kadar ayakta kalırsınız." diye konuştu.

        Midilli özgünlüğün önemine işaret ederek, "Çiçek her yerde var, çiçekleri sanata dönüştürmek ve benimsemek önemli. Al, sat, gönder değil. Çiçeklerin rengi, birbirine uyumu, niçin gönderildiği, alıcının cinsiyeti ve yaş kriterlerine uygun tasarım yapmaya gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Özel günlerde çiçek fiyatlarının artabildiğini dile getiren Midilli, "Bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nde geçmiş yıllara oranla satışlar düşük. Fiyatta artış olacak ama biz aynı fiyattan satışımızı devam ettiriyoruz. Müşterilerimizi mutlu etmeye devam edeceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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