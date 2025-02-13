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        Merakla başladığı tespih yapımında ustalaşıp dükkan açtı

        MİNE YILDIRIM - Sakarya'da 2009 yılında gümüş ve altın tamirciliğini bırakıp merak ettiği tespih yapımına başlayan 43 yaşındaki Fatih Ünal, yıllarca emek verdiği sektörde ustalaşarak açtığı dükkanında her kesime hitap eden ürünleri tutkunlarıyla buluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:30 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:30
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        Merakla başladığı tespih yapımında ustalaşıp dükkan açtı
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        MİNE YILDIRIM - Sakarya'da 2009 yılında gümüş ve altın tamirciliğini bırakıp merak ettiği tespih yapımına başlayan 43 yaşındaki Fatih Ünal, yıllarca emek verdiği sektörde ustalaşarak açtığı dükkanında her kesime hitap eden ürünleri tutkunlarıyla buluşturuyor.

        Adapazarı ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Ünal, 20 yıl önce başladığı gümüş ve altın tamirciliğini bırakıp 2009'da tespih yapımına başladı. Zamanla kendini geliştirerek işinde ustalaşan Ünal, uzun uğraş ve yoğun emek sonucu ürettiği ürünlerini 15 ay önce açtığı dükkanında tespih sevenlerin beğenisine sunuyor.

        Ünal, AA muhabirine, ustalardan eğitim almadan, yeteneğine güvenip çaba göstererek kendini geliştirdiğini söyledi.

        Özel çalışmalara, koleksiyonluk ürünlere yönelmeye çalıştığını anlatan Ünal, koleksiyonerlere olduğu gibi her kesime hitap eden çeşitler de ürettiklerini, son olarak fikri, tasarımı ve yapımı 3 ay süren tespihi tamamladığını aktardı.

        Ünal, tespihin tasarımına gece uykusundan uyanıp başladığına değinerek, "Gece kalktım aklıma bir şeyler geldi, telefonu aldım ses kaydı yapmaya başladım hatta eşim 'Ne yapıyorsun gecenin bir vakti?' dedi. Ses kaydını kapattım, sabah oldu rüyada mıyım, değil miyim bir yandan da onun testini yapmaya çalışıyorum. Baktım telefonumda kayıt duruyor, üzerinde çalışmaya başladım." diye konuştu.

        Bunun üzerine Erzurum'daki iki tespih ustasıyla istişarelerde bulunarak çalışmalara başladığından bahseden Ünal, şöyle devam etti:

        "3 usta arkadaş projeyi başlattık, yaklaşık 2 ay sürdü. 24,8 milimetre sıkma kehribar üzerine ilk defa yapılmış tespih. Nakkaş desenleriyle firuze, mercan işlenip üzerine gümüş çakımı yapılan ilk tespih oldu. Yapımı ortalama 3 ay sürdü. İlhamın gelmesinden sonraki süreçte hemen Erzurum çıkarması yaptım. Usta arkadaşlarımın yanında 3-4 gün kaldım. Projeyi tasarladıktan sonra üzerinde çalışmalara başladık. 2 ay sonucunda tespih bitti hatta koleksiyoner bir müşterimiz için hazırladık kendisine projeyi sunduğumuzda çok heyecanlandı."

        - Açık artırmayla 100 bin liraya sattığı tespihin gelirini şehit ailelerine bağışladı

        Ünal, hedefinin bugüne kadar yapılmamış, denenmemiş tespihler üretmek olduğunu vurgulayarak, "Dükkana girenler fark edip merak ediyor. Ürünün özelliklerini anlatıyoruz. 'Böyle bir şeyle nasıl uğraştınız, nasıl yaptınız, aklınıza nereden geldi?' gibi soruları çok alıyoruz hatta fotoğrafını çekenler oluyor. Ürünlerimizi Türkiye'nin birçok iline ürün gönderiyoruz." şeklinde konuştu.

        Son ürününü küre kesim ve sıkma kehribar üzerine yaptığını, Osmanlı havası vermesi için sıkma kehribar tercih ettiğini anlatan Ünal, ürününün normal tespihlerden birkaç kat daha büyük olduğunu kaydetti.

        "Usta gider, eseri kalır" düşüncesiyle "Sakarya Tespihi" projesini hayata geçirdiğinden bahseden Ünal, "Dükkanı ilk açtığımda Sakaryalılar için 1000 tespih üretmeye başlayıp tescilini aldık. Her birine seri numara verdik 0001'den başlayıp 1000 seri numarasına kadar. 0054 numaralı tespihi çevremizdeki herkes isteyeceği için herhangi birine vermeyip farkındalık projesi başlattık. Valilik onaylı başladığımız projede 0054 seri numaralı tespihi açık artırmayla 100 bin liraya verdik. Bu parayı Vali Bey'in huzurunda şehit aileleri derneğine bağışladık. Bunun gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Ünal, herkese hayallerinin peşinden koşma, tasarladıkları ve düşündükleri şeyleri yetenekleriyle gün yüzüne çıkarma tavsiyesinde bulundu.

        Müşteri Fatih Küçükkaya, tespihlere ilgi duyduğunu ve zaman zaman dükkana gelip ürünleri incelediğini belirterek, yoğun emek verilerek yapılan eserlerin çok hoşuna gittiğini ve ürünler hakkında ustasından bilgi aldığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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