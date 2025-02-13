Merakla başladığı tespih yapımında ustalaşıp dükkan açtı

MİNE YILDIRIM - Sakarya'da 2009 yılında gümüş ve altın tamirciliğini bırakıp merak ettiği tespih yapımına başlayan 43 yaşındaki Fatih Ünal, yıllarca emek verdiği sektörde ustalaşarak açtığı dükkanında her kesime hitap eden ürünleri tutkunlarıyla buluşturuyor.

Adapazarı ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Ünal, 20 yıl önce başladığı gümüş ve altın tamirciliğini bırakıp 2009'da tespih yapımına başladı. Zamanla kendini geliştirerek işinde ustalaşan Ünal, uzun uğraş ve yoğun emek sonucu ürettiği ürünlerini 15 ay önce açtığı dükkanında tespih sevenlerin beğenisine sunuyor.

Ünal, AA muhabirine, ustalardan eğitim almadan, yeteneğine güvenip çaba göstererek kendini geliştirdiğini söyledi.

Özel çalışmalara, koleksiyonluk ürünlere yönelmeye çalıştığını anlatan Ünal, koleksiyonerlere olduğu gibi her kesime hitap eden çeşitler de ürettiklerini, son olarak fikri, tasarımı ve yapımı 3 ay süren tespihi tamamladığını aktardı.

Ünal, tespihin tasarımına gece uykusundan uyanıp başladığına değinerek, "Gece kalktım aklıma bir şeyler geldi, telefonu aldım ses kaydı yapmaya başladım hatta eşim 'Ne yapıyorsun gecenin bir vakti?' dedi. Ses kaydını kapattım, sabah oldu rüyada mıyım, değil miyim bir yandan da onun testini yapmaya çalışıyorum. Baktım telefonumda kayıt duruyor, üzerinde çalışmaya başladım." diye konuştu.

Bunun üzerine Erzurum'daki iki tespih ustasıyla istişarelerde bulunarak çalışmalara başladığından bahseden Ünal, şöyle devam etti:

"3 usta arkadaş projeyi başlattık, yaklaşık 2 ay sürdü. 24,8 milimetre sıkma kehribar üzerine ilk defa yapılmış tespih. Nakkaş desenleriyle firuze, mercan işlenip üzerine gümüş çakımı yapılan ilk tespih oldu. Yapımı ortalama 3 ay sürdü. İlhamın gelmesinden sonraki süreçte hemen Erzurum çıkarması yaptım. Usta arkadaşlarımın yanında 3-4 gün kaldım. Projeyi tasarladıktan sonra üzerinde çalışmalara başladık. 2 ay sonucunda tespih bitti hatta koleksiyoner bir müşterimiz için hazırladık kendisine projeyi sunduğumuzda çok heyecanlandı."