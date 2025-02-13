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        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Berat Kandili dualarla idrak edildi

        Sakarya, Kocaeli, Bolu, Karabük ve Düzce'deki camilerde, ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 20:30 Güncelleme: 13.02.2025 - 21:17
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        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Berat Kandili dualarla idrak edildi
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        Sakarya, Kocaeli, Bolu, Karabük ve Düzce'deki camilerde, ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde vatandaşlar, akşam vakti camilere giderek namaz kıldı, ibadet etti.

        Tarihi Orhan Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi. Yatsı namazın ardından ise cemaate ikramlarda bulunuldu.

        - Karabük

        Karabük'te camilerde düzenlenen programlara katılan Müslümanlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

        Safranbolu Merkez Camisi'nde vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından namaz kılıp, dua etti.

        - Kocaeli

        Kocaeli'de, Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen programlara vatandaşlar ilgi gösterdi. İzmit ilçesindeki Mehmet Ali Paşa Camisi'ne giden vatandaşlar namaz kılarak, dua etti.

        Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu.

        - Bolu

        Bolu'da, Berat Kandili dolayısıyla kentteki camilerde çeşitli programlar yapıldı. Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu, yoğun katılım gösterilen programlarda Müslümanlar dua etti.

        Akşam vakti kılınan namazın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        - Düzce

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen sekizgen planlı Akçakoca Merkez Camisi'nde program düzenlendi.

        Akşam namazının ardından camide ilahiler okundu. Program sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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