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        Sakarya'da "Serdivan Kent Müzesi" tanıtıldı

        Sakarya'da "Serdivan Kent Müzesi" tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 18:36 Güncelleme: 14.02.2025 - 18:46
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        Sakarya'da "Serdivan Kent Müzesi" tanıtıldı
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        Sakarya'da "Serdivan Kent Müzesi" tanıtıldı.

        Serdivan Millet Bahçesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Serdivan Kaymakamı Ali Candan, ilçede sosyal ve kültürel alanlarda güzel işler yapıldığını belirterek, "Müze geçmişten günümüze değerlerin aktarılması açısından önemli, bir nevi hafıza konumunda. Serdivan'ımıza yakışır bir müze olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

        Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de ilçenin tarihine, kültürüne, mirasına ve kimliğine sahip çıkacak adımlar attıklarını vurgulayarak, "Yalnızca geçmişi sergileyen bir mekan değil, bizi biz yapan değerleri koruyarak geleceğe aktaran bir kültür projesidir." dedi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle özel müze statüsü için gerekli izinlerin aldığını aktaran Çelik, şöyle devam etti:

        "Serdivan Kent Müzesini hayata geçirmek için güçlü vizyon ve birlikte kat edeceğimiz önemli yol var. Müzenin temel amacı, Serdivan'ın tarihini, geleneklerini ve toplumsal belleğini koruyarak yaşayan kültür alanı oluşturmaktır. Bu vizyon doğrultusunda önümüzdeki süreçte bağış kampanyası başlatarak müzemizi zenginleştirmek ve halkımızın katkılarıyla kentimizin ortak mirasını güçlendirmek istiyoruz. Bu müze, sadece geçmişi anlatan bir yer değil, çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm Serdivan halkının tarihi deneyimleyebileceği interaktif bir merkez olacak."

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar ise müzelerin hayata ve insanlığa dair önemli verileri ve objeleri bünyelerinde barındırdığını söyledi.

        Müzelerin önemine işaret eden Acar, "Bazen birkaç milyon yıllık fosil müze vitrininde kendine yer bulurken dünyayı ve yaşamın kodlarını anlamamız için bize veri sağlar. Bazen de yakın tarihte bir el yazma eser barındırdığı sanat ve estetiğin yanında içeriğiyle de günümüzü aydınlatabilir. En nihayetinde bizi biz yapan değerlerin geçmişten saygıyla devralınıp korunarak geleceğe aktarıldığı yegane mekanlar müzelerdir. Çok uzun zaman zarfında oluşan her türlü yaşam hikayesini ve toplumsal yapı taşlarının kodlarını içinde barındıran, toplumu bir arada tutmak için karılan kültür harcı müzelerde canlılığını korur ve misafirlere kendini hatırlatır." diye konuştu.

        Toplantıda, Serdivan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kadir Aydın ve Serdivan Belediyesi Sanat Koordinatörü Dr. Selda Kavas Afacan da birer konuşma yaptı.

        Müzeye, Bircan Adlığ tarafından "19. Yüzyıl Geç Osmanlı Dönemi Kadın Başlığı" ile Baki Tamer Selçuk tarafından "Analog Körüklü Fotoğraf Makinası" eserleri bağışlandı.

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