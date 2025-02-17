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        Geyve'de kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 11:28 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:30
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        Geyve'de kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Geyve ilçesinde ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Bölgeye giden ekipler, Y.Ö. (37), C.T. (62), B.G. (43), Ö.Ö. (48), B.D. (44) ve İ.A'yı (41) kazı yaptığı sırada yakaladı.

        Kaçak kazıda kullanıldığı tespit edilen 3 çapa, 2 keski, balyoz, kürek, kazma, çekiç ve manivelaya el koyuldu.

        Haklarında adli işlem yapılan zanlılar, daha sonra serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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