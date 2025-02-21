Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Valiliği, meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının artış göstermesi ve buzlanma riski nedeniyle 22-23 Şubat'ta il genelinde bilim sanat merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, mesleki eğitim programı uygulayan okullar ile destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime ara verildiğini bildirdi.

- ASRİAD Sakarya, 22. İş Geliştirme ve Ticaret Toplantısına ev sahipliği yaptı

Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) Sakarya Şubesi tarafından 22. İş Geliştirme ve Ticaret Toplantısı gerçekleştirildi.

Sakarya İşadamları Birliğinin de katılımıyla gerçekleşen etkinlik, ASRİAD Sakarya İş Geliştirme Komisyonu Başkanı Mustafa Ayyıldız'ın moderatörlüğünde 35 iş insanının katılımıyla bir otelde düzenlendi.

Toplantıya, ASRİAD Başkanı Rıdvan Ulusal, Sakarya İşadamları Birliği Başkanı Mustafa Demir ve üye firmalar katıldı. Katılımcılar, yürüttükleri projeler ve sundukları hizmetler hakkında bilgi alışverişinde bulunarak yeni işbirlikleri için önemli adımlar attı.

Ulusal, yaptığı açılış konuşmasında iş dünyasında birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, "Bu tür buluşmalar, iş insanlarımızın bir araya gelerek güçlü ticari ağlar kurmasına olanak sağlıyor. Sakarya'nın sahip olduğu ticari potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için bu tür birlikteliklerin artarak devam etmesi büyük önem taşıyor. İş dünyasının dinamizmi ancak bu tür etkileşimlerle ve nisan ayında Bosna ve Sırbistan'da düzenleyeceğimiz uluslararası iş forumlarıyla daha da güçlenebilir." ifadelerini kullandı.

Demir ise iş geliştirme toplantılarının bölgesel kalkınmaya ve iş dünyasının büyümesine sağladığı katkılardan bahsetti.

- Jandarmanın düzenlediği 17 uyuşturucu operasyonunda 17 gözaltı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 15-21 Şubat tarihlerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 17 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 987 gram uyuşturucu, 150 mililitre ve 7 gram uyuşturucu hammaddesi ile 11 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.